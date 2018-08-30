В Конотопе задержанный педофил признался в растлении сотен детей

Педофил успел поизгаляться над более, чем семью сотнями детей / ТСН

В Конотопе Сумской области правоохранители по подозрению в растлении несовершеннолетних.

Для того, чтобы "взять за жабры" этого любителя маленьких детей, полиция провела целую спецоперацию, в четверг, 30 августа, сообщает ТСН.

В спецоперации участвовало два мальчика - именно они вывели полицию на 45-летнего подозреваемого. Чтобы схватить его "на горячем", полицейские устроили в лесу засаду, дождались приезда педофила и задержали его.

"Засада у нас длилась несколько часов. Вел себя очень осторожно, он несколько раз обходил место, чтобы не было посторонних лиц, специально выбрал место малолюдное. Дети – 11-12 лет. Под предлогом отдыха на природе, выезда на шашлыки, купания, заманивал детей. В ходе отдыха начинал развратные действия", - сообщил оперуполномоченный сектора криминальной полиции Конотопского отдела полиции Владимир Ковалев.

Впрочем, настоящий кошмар открылся позднее: задержанный признался, что орудует в Конотопе уже более 20 лет и за это время успел растлить несколько сот детей - на данный момент полиция называет цифру более, чем в 700 жертв. В квартире подозреваемого в ходе немедленно проведенного обыска обнаружили много детской порнографии и аппаратуру для ее изготовления.

Правоохранители отмечают, что педофил развращал преимущественно детей из неблагополучных семей, которых заманивал в глушь под предлогом отдыха на природе.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.