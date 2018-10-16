На Киевщине столкнулись легковушка и грузовик, три жертвы

На Киевщине в результате аварии погибли три человека / facebook.com/pol.kyivregion

Во вторник, 16 октября, утром возле села Поташня Киевской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли три человека.

Авария произошла на трассе Киев — Ковель в 6:45, ее жертвами стали водитель и двое пассажиров легковушки, говорится на странице полиции Киевщины в Facebook.

По предварительным данным, водитель легкового авто Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

"... 51-летний водитель и двое пассажиров авто Volkswagen от полученных травм погибли на месте аварии", — отметили в ведомстве.

На Киевщине в результате аварии погибли три человека / facebook.com/pol.kyivregion

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева столкнулись иномарки, одна из них после удара отлетела в столб, погибли две девушки, пять человек получили травмы различной степени тяжести.