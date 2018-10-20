В Киеве автобусы убили кондуктора, опубликованы фото и видео с места трагедии

В Киеве два автобуса убили женщину-кондуктора / kiev.informator.ua

В пятницу, 19 октября, вечером в Дарницком районе Киева два автобуса зажали 68-летнюю женщину-кондуктора, пострадавшая скончалась.

Трагедия произошла возле станции метро "Красный хутор", пишет "Информатор".

Издание добавило, что кондуктор скончалась до приезда медиков, по предварительным данным, от серьезных травм внутренних органов.

"Погибшая работала кондуктором в моем автобусе. Я стоял сзади, ждал очереди по графику. Увидел, как один из автобусов начал движение, момент наезда не видел. Она, вроде бы, разговаривала с другой женщиной, тоже кондуктором. Может, мертвая зона была и их было не заметно", — сказал водитель одного из автобусов.

Напомним, 5 октября поздно вечером в Киеве на центральном железнодорожном вокзале гражданин Египта упал под поезд, который ехал в Харьков, колесная пара состава отрезала иностранцу левую стопу.