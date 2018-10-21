Смерть после экскурсии: на Черкасчине микроавтобус с детьми попал в аварию, погибла девочка

На Черкасчине в ДТП погибла школьница / facebook.com/konstantin.protsenko.9

В субботу, 20 октября, недалеко от города Жашков Черкасской области столкнулись микроавтобус, в котором с экскурсии ехала группа школьников, и грузовик, погибла девочка, а еще два человека — пострадали.

Авария произошла около 16:20 на 155 километре трассы Киев — Одесса, в микроавтобусе находились дети из Рокитного Киевского области, говорится на странице в Facebook помощника начальника Главного управления ГСЧС на Черкасчине Константина Проценко.

"… 17 детей и трое взрослых возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии. В результате происшествия двое детей (две 13-летние девочки — Ред.) получили травмы и были срочно госпитализированы...", — отметил чиновник.

Читайте такжеСтала известна вероятная причина смертельного ДТП с ПоплавскойПо его словам, в больницу также попал водитель автобуса, его состояние врачи оценивали как тяжелое. Позже стало известно, что одна из пострадавших девочек умерла, не приходя в сознание.

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, а еще двое актеров проекта — попали в больницу.