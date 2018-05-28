"К выпускному готовилась". На Донбассе близкие погибшей от мины боевиков девочки раскрыли детали, фото

Военнослужащие и родственники раскрыли подробности трагической гибели 15-летней девочки в Торецке, которую во дворе ее собственного дома смертельно ранил снаряд боевиков, выпущенный со стороны Горловки.

"Прилетела буквально одна мина, и она стала роковой, с такими необратимыми последствиями. Девушка, которая на тот момент была у себя во дворе, отошла в уборную. Тропинка, по которой она прошла туда, стала последней, к сожалению", - цитирует слова бойцов ООС 24 канал.

Девочка жила с бабушкой и дедушкой на окраине Торецка, в поселке Железный. Снаряд попал в такую местность, где осталось всего несколько домов и непонятно, куда целились боевики.

"Дашенька, 25 мая ей было 15 лет, ребенок стремился учиться, экзамены сдавать. 9 класс, к выпускному готовилась. Она в "совхозе", в седьмой школе училась. Она у меня здесь жила последний месяц. От меня в школу ездила. Они здесь с братом жили у меня", - рассказала Елена Евгеньевна, бабушка погибшей.

Нашел погибшую Дашу дедушка. По его словам, девочка погибла на месте, поскольку 120-я мина взорвалась буквально в двух-трех метрах от нее.

"Взрыв. И все. И я думаю: о! Сразу, я здесь был... Вот, 10 метров, сколько здесь. Видно: пыль, дым. Подхожу сюда, думаю: о-о, туалет мне поломало, почти не завалило. Двери приоткрываю, а там она лежит, внучка. Все", – вспоминает Виктор Васильевич, дедушка погибшей.

Близкие сообщили, что дата похорон Даши пока неизвестна, они состоятся в ближайшие дни.

Напомним, 28 мая под Торецком Донецкой области в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Железное погибла 15-летняя девочка.