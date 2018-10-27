Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов

Экологи требовали крупную сумму в долларах / Прокуратура Киевской области

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку - крупную сумму долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций, сообщает "Апостроф".

/ Прокуратура Киевской области

Как удалось узнать в правоохранительных органах, задержанными оказались Сергей Жадан и Алексей Обризан.

/ Прокуратура Киевской области

/ Прокуратура Киевской области

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВо Львовской области чиновника сначала восстановили в должности, а потом посадили за взяткуСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в марте правоохранители во время получения взятки задержали чиновника из Секретариата Кабинета министров, он получил тысячу долларов неправомерной выгоды. Узнать больше об инциденте можно здесь.