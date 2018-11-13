"Замечательный сосед": Мужчина устроил склад конопли в соседской квартире

Конопля / Reuters

В городе Балашов (Саратовская область, Россия) правоохранители задержали мужчину, невозбранно сушившего конопляные кусты в соседской квартире.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 12 ноября, на портале регионального управления МВД РФ. Согласно обнародованным данным, владелец квартиры уехал в другой район Саратовской области, надолго оставив жилье без присмотра.

Когда мужчина все же приехал домой, то нашел аккуратно разложенные на полу и столе кусты конопли и обратился в полицию. Всего полицейские нашли в квартире наркотические вещества общим весом чуть более 9 килограммов.

Позже правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина из соседнего дома. Тот вовремя заметил, что квартира осталась без присмотра квартиру и проникал туда через окно.

Задержанный полностью признался в преступлении и объяснил, что наркосодержащие растения сушил для личного потребления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине в доме нашли кусты элитной конопли стоимостью в несколько миллионов.