СМИ "спалили" мэра украинского областного центра на грубом нарушении ПДД

/ скриншот из видео

Кропивницкого градоначальника Андрея Райковича заподозрили в грубом нарушении правил дорожного движения.

Видеоролик с записью нарушения было опубликовано на портале YouTube. Согласно обнародованным данным, в ролике видно, как внедорожник, якобы принадлежавший мэру, проезжает на красный сигнал светофора. После этого полицейская машина, ехавшая по встречному направлению, развернулась и с включенными "мигалками" последовала за нарушителем.

В описании к видеоролику утверждается, что за рулем джипа-нарушителя находился именно Андрей Райкович. Инцидент якобы произошел в 10 ноября около 14.00.

Официальная информация на сегодняшний день по данному инциденту пока отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кропивницком депутаты отказались выступать на украинском.