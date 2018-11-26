"Вербовка ФСБ": волонтер объяснил, почему могла произойти бойня в Керчи

26 ноября 2018, 02:42

К теракту в колледже в Керчи могут быть причастны российские спецслужбы, полагает активист.

Волонтер полагает, что
"Керченский стрелок" Владислав Росляков мог быть завербован ФСБ, полагает волонтер / Главред

Подозреваемый в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислав Росляков мог быть завербован Федеральной службой безопасности.

Теракт в колледже могла организовать ФСБ, но не успела остановить "стрелка", рассказал волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай на чате в Главреде.

"...ранения этого парня выглядели странными. Удивительно также, каким образом один человек смог убить такое количество людей. Очень странным выглядит поведение убийцы на видеокамерах", — отметил собеседник.

По его словам, также странным выглядит поведение людей после того, как прогремели два взрыва — после них в другой части школы сохранялось спокойствие, люди не бегали, не паниковали, хотя это были мощные взрывы, с выбитым стеклом.

Читайте также"Постановка!": в Сети разгорелся спор из-за официальных выводов Следкома РФ по Керчи"Те видео, тот ход событий и поведение людей, которые представила общественности российская сторона, выглядят не совсем логичными. Более того — вовсе нелогичными. Поэтому я думаю, что мы не поймем, что на самом деле там произошло", — добавил активист.

"Мы знаем, что ФСБ РФ уже несколько раз арестовывала молодых людей, которых сама же провоцировала на противозаконные действия, а затем обвиняла их в подготовке государственного переворота или теракте", — подчеркнул он.

"То есть ФСБ создавала специальные группы в социальных сетях, где ее сотрудники вербовали молодых людей, создавали с ними незаконные организации (например, загугли "Дело "Нового величия" — такая была организация), а затем арестовывала этих людей, обвинив в экстремизме и планировании захвата власти в России путем государственного переворота", — сказал Гай.

Волонтер объяснил, что, прежде всего, это делалось для того, чтобы высчитывать нестабильные элементы. "А также для того, чтобы показать своему руководству проделанную работу и получить какую-то звездочку на погоны", — отметил офицер. 

"Учитывая все это, возникает вопрос — а не был ли так же завербован этот парень ФСБ, и не был ли этот теракт организован ФСБ, только они не успели его остановить?", — задался вопросом собеседник.

Читайте такжеСтала известна возможная причина терактов в Керчи и Архангельске"Еще с советских времен существовал такой метод работы спецслужб, когда сама спецслужба создавала организацию, привлекала туда весь радикальный элемент, людей, которые готовы пойти на какое-то преступление, а затем их арестовывали", — заявил он.

"В их понимании таким образом проводилась профилактика возможных преступлений или мятежей, и отыскивались заранее потенциальные террористы. Такая тактика была в разных спецслужбах", — добавил волонтер.Напомним, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — якобы покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

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ФСБ Крым теракт Керчь Мирослав Гай бойня Владислав Росляков
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