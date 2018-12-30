Под Хмельницким грузовик влетел в кафе, есть жертвы: фото и видео с места ДТП

Под Хмельницким грузовик врезался в кафе, есть три жертвы / dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 30 декабря, возле села Давыдковцы (находится под Хмельницким) грузовой автомобиль DAF съехал с дороги на обочину и врезался в неработающее кафе, погибли три человека, а еще два — получили тяжелые травмы.

Смертельная авария случилась на перекрестке, на месте происшествия погибли водитель и двое мужчин-пассажиров грузовика (1990 и 1994 г.р.), говорится на сайте Главного управления Нацполиции Хмельнитчины.

По данным ведомства, в ДТП пострадали два пассажира авто — мужчины, 1982 и 1994 г.р., их госпитализировали в областную больницу.

"Грузовик под управлением 38-летнего хмельничанина двигалась из Одессы в направлении Хмельницкого. На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину... В кабине автомобиля на тот момент было пять человек — водитель и четверо пассажиров...", — отметили в ведомстве.

Читайте такжеВо Львове иномарка на остановке убила девушку, водитель сбежалПосле аварии кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что возле села Залесье Киевской области произошло жуткое ДТП — легковое авто въехало в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю, погибли три человека, а два — попали в больницу.