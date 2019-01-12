Названа причина взрыва в киевском ТРЦ

В киевском ТРЦ взорвался аэрозольный тестер, сообщили в ГСЧС / facebook.com/UA.KyivPolice

В Соломенском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Мармелад" взорвался аэрозольный тестер.

Взрыв произошел на 4 этаже ТРЦ в общем коридоре технических помещений, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

По данным спасателей, инцидент случился во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты.

"...получил травмы верхних конечностей работник обслуживающей организации, 1988 года рождения, который был немедленно госпитализирован", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 12 января в Киеве на ул. Борщаговской в одном из торговых центров случилось чрезвычайное происшествие — прогремел взрыв, пострадал мужчина и попал в больницу. Свидетели говорили, что в ТЦ "рванула дымовая шашка".