В Киеве мужчина жестко "отметелил" физрука на глазах учеников: опубликовано видео

Момент драки / "ТСН"

В столице Украине, в лицее № 157, расположенном на жилом массиве "Оболонь" произошел инцидент с избиением педагога.

Как сообщает портал "ТСН", прямо во дворе учебного заведения отец ученика четвертого класса свалил на землю и избил учителя физкультуры - за то, что тот накричал на его сына и якобы пытался задушить.

Кроме того, мужчина размахивал ножовку и угрожал ампутировать педагогу руку. Избиение в видеорежиме записывал на смартфон отец другого ребенка из того же класса. Причем в дальнейшем этот ролик родители показывали детям в "образовательных" целях - мол, "глядите, как правильно надо решать проблемы". Сейчас учитель физкультуры госпитализирован. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, гематомы и надрыв легкого. По факту нанесения преднамеренных тяжких телесных повреждений против отца-драчуна полиция завела уголовное производство. Мужчина рискует сесть в тюрьму сроком до восьми лет, а его сын — быть отчисленным из лицея.



Напомним, ранее в Школе под Одессой на родительском собрании избили чиновницу.