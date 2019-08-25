"Уроды" дети в Днепре ради прикола облили мальчика бензином и подожгли

Кирюша Яцун теперь в реанимации / Faebook/ Александра Сова-Тимощенкова

В Днепре произошел ужасный случай. 22 августа дети ради прикола облили 8-летнего мальчика бензином и подожгли.

По информации, трагедия произошла на улице Илларионовской, 3. Детвора играла на крыше дома.

"Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, папа ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3-й класс. Спасибо большое доктору высшей категории Артему Посунько и докторам реанимации. Сегодня уже закупили все, что нужно ребенку", — рассказала волонтер Александра Сова-Тимошенко, передает Информатор.

По словам медиков, сейчас ребенок стабилен, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции. У него ожоги 35 % тела. Пламя попало на голову, плечо, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация.

Кроме того, мама написала заявление в полицию.

Отметим, украинцы в шоке от жестокости детей. В соцсетях собирают помощь обгоревшему ребенку и пишут гневные комментарии в адрес тех "уродов", которые это сделали.

"Уроды родители воспитывают таких же уродов детей способных на такую жестокость и бесчеловечность...", - пишет Анна Рудь.

Люди также интересуются, понесут ли наказание за содеянное дети и их родители.

"Я не хочу, чтобы это ситуация, так просто ушла ,у меня у самой ребенок ,такого возраста ,таких детей нужно наказать и их родителей", - добавила Александра Сова-Тимощенкова.

Читайте такжеВ белом гробу и с вуалью: в Запорожье простились с Настей Ковалевой, которую поджег женихНапомним, ранее сообщалось, в Днепре женщина, у которой на воспитании четверо малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет, посадила на цепь 8-летнего мальчика.

К тому же, 56-летняя горе-опекунша завязала ребенку глаза, перемотала их скотчем и приковала цепью к палке. Мальчика освободили сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей, которые прибыли в квартиру 21 августа для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми.