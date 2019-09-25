В Полтаве жестоко изрезали чемпиона Украины по тхэквондо: подробности

Вадим Боярин / фото: poltava.to

Чемпион Украины по тхэквондо Вадим Боярин, который имеет нарушения суха и речи, попал в реанимацию. В среду, 24 сентября, 19-летний спортсмен получил многочисленные ножевые ранения живота и шеи.

По данным местного издания Poltava.to, украинский чемпион, истекая кровью, смог дойти до магазина, посетители которого вызвали пострадавшему скорую помощь.

Спортсмена срочно госпитализировали в больнице, где сделали ему операцию. На данный момент Боярин находится в реанимации, из-за большой потери крови ему необходимо переливание.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении, им оказался дефлимпиец Филипп Полтавец, который играет в настольный теннис.

По данным правоохранителей, конфликт между спортсменами произошел в квартире нападавшего. Кроме того, в полиции заявили, что в жилище Полтавца при обыске обнаружили "предмет, похожий на бульбулятор" и "вещество растительного происхождения, напоминающее наркотик".

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Напомним, что ранее бывший депутат от БПП Евгений Рищук угодил скандал, избив депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.