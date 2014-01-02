На Луганщине в ДТП погибли два человека, четверо ранены

2 января, на Луганщине около половины первого ночи в г. Кременная произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21093".

В результате ДТП водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель и трое пассажиров второй машины получили телесные повреждения.

Сейчас продолжается расследование происшествия, сообщили в ГАИ.

Напомним, 31 декабря, в канун Нового года ранним утром в Донецкой области на трассе Славянск-Донецк-Мариуполь произошла страшная авария.

В результате ДТП один человек погиб, еще 16 получили травмы