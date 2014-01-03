В ДТП под Харьковом один человек погиб, трое ранены: опубликованы фото и видео

Под Харьковом в результате столкновения внедорожника Toyota Land Cruiser и автобуса Eos Coache один человек погиб, трое пострадали.

Как сообщает пресс-служба управления ГАИ в Харьковской области, авария произошла, 2 января, вечером на 13-м км подъездной дороги к аэропорту "Харьков" возле с.Хроли.

"64-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Ростова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Eos Coache, под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель внедорожника от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель автобуса и двое пассажиров автомобиля Toyota Land Cruiser с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения Харькова", - говорится в сообщении службы.

Напомним, 2 января смертельное ДТП произошло на Буковине.

В Черновицкой области, в с. Суховерхов Кицманского района столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. В результате аварии 4 человека погибли, еще 4 получили ранения.

видео:ТСН