В пожаре на Ровенщине погибли дети

В селе Шпанив Ровенского района 4 января сгорел деревянный жилой дом.

По данным пресс-службы НСЧС Украины, при тушении спасатели обнаружили в одной из комнат двух погибших детей хозяина дома 2006 и 2009 годов рождения.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-спасательную службу ГУ ДСНС в Ровенской области в 15:02. Немедленно на место пожара были направлены дежурный караул Государственной пожарно - спасательной части № 2 в составе двух отделений и оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС .

На время прибытия спасателей к месту вызова деревянный жилой дом был полностью охвачен пламенем. На укрощение огня бойцы Госслужбы по ЧС в составе двух звеньев газодымозащитников срочно подали огнетушащих средств. В 15:40 пожар удалось локализовать, а еще через некоторое время – полностью ликвидировать.

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители и оперативная группа ГУ ГСЧС.

Как ранее писал "Главред", в Симферополе в новогоднюю ночь горел Центральный рынок. Пожар начался вечером.

Огонь удалось потушить уже за полтора часа. Пламя охватило 60 кв.м (более 30 торговых мест), также расплавлены роллеты на некоторых торговых местах. Спасатели говорят, что возможен поджог.

Фото: mns.gov.ua