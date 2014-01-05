На Харьковщине ссора разведенных супругов закончилась убийством

В Первомайске пьяный мужчина зарезал свою жену, которая работала медсестрой в детском отделении больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской прокуратуры, передает УНИАН.

Убийство было совершено сегодня, 5 января, около 16.45 в Первомайской центральной районной больнице.

Как стало известно, мужчина 1979 года рождения пришел к своей жене. Во время разговора между супругами возникла ссора, муж ударил женщину ножом.

Причиной ссоры стала ревность. Кроме того, установлено, что мужчина был пьян и принес нож с собой.В результате женщина 1978 года рождения умерла на месте – нож попал прямо в сердце.

По предварительной информации, семейная пара не жила вместе с лета 2013 года. У пары было двое несовершеннолетних детей.