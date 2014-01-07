На Донбассе в рождественскую ночь произошел взрыв в жилом доме

В Торезе Донецкой области в ночь под Рождество произошел взрыв газовоздушной смеси на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, взрыв случился 7 января в 4.19.

В результате взрыва пострадал один человек, который госпитализирован с ожогами лица и рук. Взрывной волной повреждены балкон и межквартирные перегородки, выбиты стекла в двух оконных блоках. Несущие конструкции дома не повреждены.

Причина взрыва и размер материальных убытков устанавливаются.

Как ранее писал "Главред", в Харькове ранним утром 27 декабря произошел взрыв на 5 этаже жилого дома. Как оказалось, таким образом 48-летний офицер-отставник решил свести счеты с жизнью. После взрыва в доме образовалась пятисантиметровая трещина, но людей отсюда пока не будут отселять.