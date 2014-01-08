ДТП в Харькове: столкнулись Mercedes и авто ГАИ, опубликованы фото и видео

8 января 2014, 12:44

От удара Mercedes перевернулся, а вторая машина въехала в столб; 7 человек пострадали.

  • ДТП в Харькове: столкнулись Mercedes и авто ГАИ, опубликованы фото и видео atn.ua
  • ДТП в Харькове: столкнулись Mercedes и авто ГАИ, опубликованы фото и видео atn.ua
  • ДТП в Харькове: столкнулись Mercedes и авто ГАИ, опубликованы фото и видео atn.ua
  • ДТП в Харькове: столкнулись Mercedes и авто ГАИ, опубликованы фото и видео atn.ua

В Харькове в результате столкновения патрульного автомобиля Renault Kengo и Mercedes Benz E200 пострадали 7 человек, один из них - капитан милиции - в тяжелом состоянии.

Как сообщает на сайте прокуратуры Харьковской области, авария произошла 7 января поздним вечером на перекрестке ул.Мира и ул.Орджоникидзе.

"От удара Mercedes Benz E200 перевернулся, а вторая машина въехала в столб. В результате аварии пострадали 7 человек: трое милиционеров (сотрудников патрульной службы), а также водитель и трое пассажиров Mercedes. Все доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Тяжелые травмы получил старший инспектор роты полка патрульной службы, капитан милиции (1977 г.р.). В настоящее время он находится в реанимации. Врачи определяют его состояние как тяжелое, неконтактное", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч.1 ст.286 УК Украины), прокуратура области начала уголовное производство.

Следствие установило, что сотрудники патрульной службы на момент ДТП находились на службе в форменной одежде, с табельным огнестрельным оружием и ехали на вызов с включенными специальными сигналами.

"Проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. Ход следствия находится на контроле руководства области", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 января под Харьковом в результате столкновения внедорожника Toyota Land Cruiser и автобуса Eos Coache один человек погиб, трое пострадали. 

фото;видео: АТН Харьков

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ДТП авария Харьков
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