Подробности пожара в Харькове: 8 человек могли погибнуть из-за замка на двери

8 января 2014, 19:37

Семьям погибших при пожаре в Харькове выплатят по 100 тысяч.

Пожар на "Хартроне"

Украинский Кабмин принял решение о выделении семьям погибших на ювелирной фабрике в Харькове по 100 тыс. грн. 

Об этом заявил вице-премьер Александр Вилкул во время заседания госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает УНИАН.

"Из-за нерадивости и халатности руководителей не должны погибать люди. На предприятиях необходимо усилить меры противопожарной безопасности. По факту сегодняшнего инцидента будет проведено тщательное расследование, и виновные будут привлечены к ответственности. Правительство предоставит семьям погибших по 100 тыс. грн материальной помощи. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказал Вилкул.

А и.о. прокурора Харьковской области Владимир Суходубов предположил, что люди могли погибнуть из-за запертой на замок металлической двери. По его словам, уже открыто уголовное производство по ст. 270 ч. 2 (нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к гибели людей). Создана следственно-оперативная группа, следствие ведет облуправление милиции.

По словам прокурора, "на сегодняшний момент выделено две основных версии. Первая версия строится на ст. 270 – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Субъектом ответственности по этому уголовному делу являются граждане, которые достигли 16-летнего возраста. То есть мы можем говорить, что это человеческий фактор. Вторая версия – это нарушение правил охраны труда. Это преследуется по ст. 271 УКУ. Соответственно, субъектом ответственности является служебное лицо – это руководитель предприятия".

"Что показал предварительный осмотр места происшествия, который только начался в очаге возгорания и взрыва, факты - вещь упрямая, мы видим, что эвакуационного выхода не было. Двери металлические, они закрыты были на большой навесной замок", - отметил Суходубов.

"Мы акцент делаем на охране труда. Может быть и смешанная вина: и те лица, которые работали, могли допустить какие-то нарушения, но основное, по моему мнению, это как раз организация труда на этом предприятии и обеспечение безопасности на случай возникновения какой-то внештатной ситуации. Если бы были открыты выходы противопожарной безопасности, возможно, те люди, которые выпрыгивали в окна, они бы покинули помещение", - сказал прокурор.

В то же время вице-премьер Вилкул заявил: "Окончательную причину назовет комиссия и экспертизы, но сейчас основная версия – это вопиющее нарушение правил техники безопасности. Возгорание или взрыв произошел в модельном цехе. На месте взрыва уже сейчас найдены остатки еды, бутылки, вероятно, с алкоголем. Более детально мы доложим после того, как комиссия закончит работу".

По словам Вилкула, на ювелирной фабрике, которая арендовала помещение на территории "Хартрона", вероятно, произошел "взрыв легковоспламеняющихся веществ".

Вице-премьер опроверг информацию о том, что после возгорания двери были заблокированы.

"Безусловно, нет. 22 человека были выведены спасателями. Трупы шести человек компактно расположены за столом, где они находились, два человека путем самоликвидации в первую минуту возникновения пожара пытались выйти через окна", - сказал он.

Вилкул подчеркнул, что "спасатели действовали полностью согласно алгоритму", и в течение 6 минут 4 пожарных автомобиля и пожарная лестница уже были на месте. По его словам, все погибшие мужчины.

Ранее "Главред" сообщал, что при пожаре 8 человек погибли, еще 7 – получили различные травмы. Пожарным удалось спасти 22 человека. На территории завода "Хартрон", которое арендует ООО "Харьковская ювелирная фабрика", огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м.

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