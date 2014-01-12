В Херсонской области на озере Сиваш утонули три охотника

В Херсонской области недалеко от села Стрелковое Генического района на озере Сиваш утонули три человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту.

Перевернутая лодка и тела погибших найдены и подняты из воды.

К работам привлекался личный состав и техника Управления ГСЧС Украины в Херсонской области и работники милиции.

Напомним, 2 декабря, на Запорожье погибли два рыбака, которые вышли на лодке на Каховское водохранилище.

Их тела были обнаружены только утром 3 декабря возле Каменки Днепровской на Каховском водохранилище.