ДТП на Житомирщине: жертвами аварии стали два человека, один пострадавший

В Житомирской области на 178 км трассы Киев-Ковель Лугинского района рейсовый автобус "Setra", следовавший по маршруту Киев-Кузнецовск, совершил лобовое столкновение с легковушкой "Kia Sportage".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в салоне автобуса, кроме водителя, находилось еще 12 пассажиров. Пассажиры сразу же вызвали спасателей и медиков, после чего начали оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля "Kia Sportage" и его 55-летний пассажир погибли на месте происшествия, а 49-летний водитель автобуса получил перелом правой руки и ушиб левой ноги, из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Спасатели с помощью специального оборудования изъяли тела двух погибших из искореженного, в результате аварии, автомобиля и передали их медикам.

Напомним, 10 января, в Черкасской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще двое – госпитализированы.