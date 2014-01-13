Страшное ДТП в Луганске: в авто сгорели три человека

12 января вечером в городе Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora", с последующим их горением.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Луганской области.

По одной из версий очевидцев, жертв пытались вытащить из автомобилей, но не удалось, и люди стали дожидаться приезда пожарных, пишет lg.vgorode.ua

Напомним, 12 января в ДТП на Житомирщине жертвами аварии стали два человека, один человек пострадал.

На 178 км трассы Киев-Ковель Лугинского района рейсовый автобус "Setra", следовавший по маршруту Киев-Кузнецовск, совершил лобовое столкновение с легковушкой "Kia Sportage".

видео: CXID.info