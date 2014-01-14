Взрыв на Донбассе: пострадали женщина и двое детей

В результате взрыва дома в Донецкой области женщина и двое ее сыновей с тяжелыми ожогами попали в больницу.

37-летняя женщина находится в тяжелейшем состоянии, у нее 98 % ожогов тела, сообщает ТСН.

Ее 18-летний сын с несколько меньшими ожогами тоже находится в критическом состоянии. Сегодня их обоих прооперировали.

У младшего сына – 6-летнего Кирилла – ожоги обеих ног. Его также прооперировали и врачи уверены, что он скоро пойдет на поправку.

От самого дома практически ничего не осталось – после взрыва он сгорел дотла. Владелец дома не знает, что именно произошло –говорит, что в момент взрыва его не было дома.

В то же время, в местной службе газоснабжения уверяют, что никакого газового оборудования в доме, где произошел взрыв, не зарегистрировано. Люди даже не были абонентами газовой службы. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной взрыва.

Если окажется, что семья в обход газовой службы использовала газовое оборудование, то владельцу дома грозит наказание. Впрочем, сам он говорит, что его сейчас гораздо больше беспокоит здоровье жены и детей.

Как ранее писал "Главред", в Торезе Донецкой области в ночь на 7 января произошел взрыв газовоздушной смеси на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате взрыва пострадал один человек, который госпитализирован с ожогами лица и рук. Взрывной волной повреждены балкон и межквартирные перегородки, выбиты стекла в двух оконных блоках. Несущие конструкции дома не повреждены.

Фото, видео: ТСН.