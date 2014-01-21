Подробности убийства 4 человек в Одессе: погибли из-за золота

Начинает обрастать подробностями убийство четырех человек в центре Одессы. Они могли погибнуть в результате разбойного нападения с целью завладения золотом.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Думская".

Милиция рассматривает предварительную версия обстоятельств убийства на третьем этаже дома на Ришельевской, 12, как разбойное нападение.

Погибшие — семейная чета владельцев жилья и две девушки-квартирантки.

"Хозяин занимался золотом и был объектом нападения. На свою беду в квартире находились и другие люди. Всех убили выстрелами в голову. Одна из квартиранток пыталась бежать, поэтому ее тело нашли этажом ниже", — рассказал источник издания. По его данным, налетчиков было двое.

Ранее "Главред" сообщал о тройном убийстве в Одессе. На окраине города жестоко вырезали семью - 53-летнюю хозяйку дома, ее 18-летнего сына и 17-летнюю девушку сына. Истекающий кровью парень вызвал "скорую", однако врачи уехали, наткнувшись на запертую дверь.

Фото: dumskaya.net