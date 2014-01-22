В лесу под Киевом найдены два трупа со следами пыток - СМИ

В окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области были обнаружены два трупа со следами пыток и обмотанными скотчем головами.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.

При этом сельский участковый подтвердил обнаружение лишь одного тела, сообщив, что на нем действительно присутствуют следы пыток. Сейчас тело, по словам участкового, направлено в морг.

Стоит отметить, что похищенный ранее активист Евромайдана Игорь Луценко сообщал, что его вывезли именно в Бориспольский район.

Вместе с Луценко был похищен еще один активист Юрий Вербицкий. Его судьба на данный момент неизвестна.

Сам Луценко после освобождения сообщил, что у Вербицкого состояние может быть намного хуже. С ним, по мнению Луценко, обращались жестче, потому что Юрий – житель Львова.

Он сообщил также, что в гаражах, где его какое-то время держали с Вербицким, был еще один похищенный.

"Юрия и еще одного парня, лицо которого я в этом гараже или контейнере не видел, но чье присутствие почувствовал, забрали очень быстро", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в ходе столкновений в центре Киева были убиты двое протестующих: одного застрелили из снайперской винтовки, а второго - из пистолета Макарова.