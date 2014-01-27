ДТП в Беларуси: погиб украинец

В субботу, 25 января, в Беларуси произошло ДТП, жертвой которого стал 56-летний гражданин Украины, ехавший на велосипеде.

Авария случилась в Столинском районе Брестской области, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По данным ведомства, ДТП произошло в деревне Ольшаны.

"40-летний житель Гомельской области, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц-313", наехал на двигавшегося в попутном направлении и совершавшего маневр левого поворота в непосредственной близости перед машиной велосипедиста.

Пострадавший в ДТП велосипедист, 56-летний житель Ривненской области, был доставлен в Давид-Городокскую районную больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в отношении водителя автомобиля возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2013-го в Беларуси на трассе Санкт-Петербург - Одесса Столкнулись микроавтобус "Мерседес" с украинцами и зарегистрированный в Санкт-Петербурге "Опель", в котором ехали пятеро человек - граждане Узбекистана и Азербайджана.

На месте погибли все пассажиры "Опеля", а также трое украинцев, ехавших в микроавтобусе. Четвертый гражданин Украины умер в больнице.