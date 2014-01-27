В Запорожье ранен и похищен активист Евромайдана

В понедельник, 27 января, в Запорожье около 19.00 в районе супермаркета "Амстор", на ул. Победы неизвестные выстрелили в руководителя общественной организации "Українська справа", лидера местного Евромайдана Игоря Артюшенко.

Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает "Запорожье. Комментарии".

После этого его силой усадили в синюю "Таврию" с госномером АР 4950 ВИ и увезли в неизвестном направлении.

Отметим, что сегодня активисты Евромайдана собрались на площади перед зданием ОГА, однако митинг не проводили. Чтобы избежать столкновений с милицией и "титушками" оппозиционеры решили спеть гимн и разойтись по домам.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера организаторы местного Майдана провели пикетирование Запорожской ОГА и не обирались штурмовать ее, потом со второго этажа здания на митингующих стали бросать взрывпакеты, в ответ из толпы полетели камни.