ДТП в Днепропетровске: автобус с 40 пассажирами чудом не сорвался с моста, опубликовано видео

В Днепропетровске пассажирский автобус чуть не упал с моста в Днепр из-за скользкой дороги.

Автобус пробил ограждение и завис над рекой: четыре десятка пассажиров через окна выбирались выбрались на улицу, сообщает ТСН.

Очевидцы рассказали, выехавший на встречную полосу внедорожник ударил автобус, который после удара потерял управление на скользкой дороге.

"Покрытие было почищено, но недостаточно посыпано. И не убрана тротуарная часть. Уже составлен протокол на должностное лицо за содержание проезжей части", – сообщил руководитель УГАИ Днепропетровска Сергей Волчков.

Как ранее писал "Главред", 25 января в Беларуси 56-летний гражданин Украины стал жертвой ДТП.

Фото, видео: ТСН.