В Кривом Роге горит шахта: эвакуированы 49 горняков

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на шахте имени Фрунзе на глубине 1135 м загорелись деревянные конструкции.

По данным пресс-службы ГСЧС, 49 горняков самостоятельно эвакуировались на поверхность.

"В 01:28 2 февраля в городе Кривой Рог на шахте им. Фрунзе ПАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" на горизонте 1135 м произошло возгорание деревянных конструкций крепления", – сообщили в ГосЧС.

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Из-за пожара 49 шахтеров вынуждены были подняться на поверхность самостоятельно.

В настоящее время работа шахты временно приостановлена, в тушении огня задействованы три отделения государственной военизированной горноспасательной службы ГосЧС.

Причины пожара выясняются.

Как ранее писал "Главред", в декабре прошлого на шахте "Свято-Покровская" года в Донецкой области произошла авария, которая унесла жизни четырех горняков: в тупиковой выработке шахты на глубине 320 метров вспыхнул пожар из-за взрыва воздушно-метановой смеси.