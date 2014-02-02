На Донбассе продолжает гореть поезд: людей эвакуируют, опубликованы фото

В воскресенье, 2 февраля, на Донбассе на железнодорожном перегоне Удачное-Межевая сошли с рельсов и загорелись цистерны с пропан-бутаном.

Как сообщили в ГСЧС, пожару присвоен третий, повышенный уровень опасности. 250 жителей села Ленино, возле которого и произошла авария, временно отселены на противоположную сторону села.

Погибших и пострадавших нет. Рассеивание газа происходит путем распыления воды, пожарные место разлива покрывают воздушно-механической пеной.

По состоянию на 15:00, 41 цистерну удалось отцепить и оттянуть в безопасный район. В очаге происшествия находится 25 цистерн, из которых 2 горит.

Движение железнодорожного транспорта организовано через г. Павлоград Днепропетровской области.

Данные о событии занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.2 статьи 276 УК Украины. Прокуратурой организован и взят на контроль ход досудебного расследования.

Напомним, сегодня во время следования грузового поезда из 65 цистерн сошли с рельсов и загорелись четыре цистерны с пропан-бутаном.

фото:mns.gov.ua