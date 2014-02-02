МВД намекнуло, что в поджогах машин Автомайдана замешана оппозиция: опубликовано видео

Пресс-служба МВД распространила сообщение, из которого следует, что приказы о поджоге автомобилей активистов Автомайдана отдавали в Доме профсоюзов, где размещается Штаб сопротивления Евромайдана.

Иностранец, подозреваемый в поджогах автомобилей, был допрошен сотрудниками милиции с помощью переводчика, говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Во время допроса он рассказал, что во время поисков работы в Киеве познакомился с человеком, который предложил ему заработать на поджогах машин и пообещал 600 грн. Для выполнения этого "задания" мужчины пошли в Дом профсоюзов, поднялись на пятый этаж, где их встретили люди в масках. Последние передали исполнителям перечень машин, которые нужно поджигать, деньги, а также бензин.

После этого злоумышленники отправились на "задание", где грузин был задержан, а его подельнику удалось скрыться.

Напомним, что в ночь 1 февраля во время патрулирования жилмассива Виноградарь в Подольском районе Киева, правоохранители задержали гражданина Грузии, который подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее "Главред" сообщал, что ответственность за поджоги машин активистов Евромайдана взяли на себя участники сообщества в Facebook "Красный сектор".

Видео: пресс-служба МВД