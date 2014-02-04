Увеличилось число жертв аварии на Сумщине

Увеличилось число погибших в ДТП на Сумщине. В результате столкновения маршрутного автобуса и поезда на Сумщине погибли 13 человек, еще 5 (среди них - один ребенок) - пострадали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, одна женщина умерла в больнице, пишет Украинская правда.

Согласно информации пресс-службы Министерства здравоохранения, пострадавших госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.

Также продолжают появляться все новые подробности столкновение поезда с маршруткой под Сумами.

По неподтвержденной информации, водитель маршрутного такси успел выскочить из автобуса до момента столкновения.

Напомним, 4 февраля на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "Сумы - Анновка-Вировская" с поездом, который двигался сообщением "Харьков - Ворожба".

В "Укрзализныце" сообщили, что для расследования трагедии создана комиссия. Там заявляют, что ДТП произошло по вине водителя маршрутки.

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