ДТП на Сумщине: в маршрутке ехали дети и учителя

В маршрутке, которую протаранил пассажирский поезд на Сумщине, находились в основном пенсионеры, дети и учителя, которые возвращались с занятий.

Во время столкновения 28-летнего водителя автобуса, который выжил в аварии, выбросило из кабины. Сейчас он задержан и дает показания, передает ТСН.

Как сообщапет Вести, в маршрутке ехали семь учителей Билановской общеобразовательной школы. Все они возвращались с занятий в родные села (Белополье, Виры, Коршачи). Четверо из них погибли, трое госпитализированы.

Как известно, страшная авария автобуса на железнодорожном переезде произошла в 30 км от Сум вблизи села Виры.

Маршрутка "Рута" столкнулась с дизельным поездом, который ехал из Харькова. После столкновения поезд протащил маршрутку еще 300 метров по путям.

В результате столкновения с поездом погибли 13 человек, в том числе и один ребенок, еще пятеро травмированы, среди них также есть ребенок. Больше об аварии читайте здесь