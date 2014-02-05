Обнародованы первые результаты расследования страшной аварии на Сумщине

Комиссия назвала первые результаты расследования смертельного ДТП на Сумщине, где на железнодорожном переезде после столкновения поезда с маршруткой погибли 12 человек автобуса.

Совместное расследование "Укрзализныци" и ГАИ установило, что замечаний к работникам железной дороги по содержанию переезда нет, пишет УНИАН.

Подходы к переезду со стороны автомобильной дороги в обоих направлениях, а также железобетонный настил на переезде не имеют дефектов и полностью очищены от снега.

Звуковая и светофорная сигнализации на переезде исправно работали. Все приборы безопасности, которыми оборудованы переезд 23 км перегона Амбары - Выры, работали без перебоев, отмечают эксперты.

Расследование также установило, что локомотивная бригада сразу же нажала на тормоза поезда, но столкновения не избежали из-за малого тормозного расстояния. Поезд ударил в автобус со скоростью 83 км/ч, его тормозной путь составляет около 400 метров. А видимость поезда, который приближался, составила почти 500 метров.

Окончательные причины аварии на Сумщине продолжает расследовать специально созданная правительственная комиссия.

Напомним, 4 февраля на железнодорожном переезде в Белопольском районе Сумской области пассажирский поезд "Харьков-Ворожба" протаранил маршрутку, в которой погибли 12 человек. Еще шесть пассажиров находятся в больнице с травмами.

Водитель маршрутки был задержан, его обвиняют в ДТП, поскольку он хотел в последний момент "проскочить" перед поездом через переезд, но не успел.Больше об аварии читайте здесь.