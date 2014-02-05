ДТП на Сумщине: опубликованы списки погибших и пострадавших

В Сети опубликовали списки жертв и пострадавших в смертельной аварии на ж/д переезде на Сумщине, где при столкновении маршрутки и поезда погибли 12 человек и еще шесть были госпитализированы с разными травмами.

В списке погибших значится один 15-летний ребенок и 10 взрослых. Тело одного погибшего еще не опознано, однако, по информации прокуратуры Сумской области, это точно не ребенок, пишет ТСН.

Список погибших в аварии:

1. Гладенко Андрей Васильевич 1999 года рождения, ученик Белановской школы.

2. Худолий Тамара Николаевна – 1957 г.р., жительница села Беланы

3. Кулик Елена Владимировна 1988 г.р.

4. Калинка Наталья (данные устанавливаются)

5. Басанец Елена – (данные устанавливаются)

6. Золотаренко Евгения Сергеевна – 1990 г.р. жительница села Жовтневе Коропского района Черниговской области.

7. Грицак Елена Дмитриевна – 1970 г.р. жительница Белополья

8. Редько Тамара Владимировна 1961 г.р., жительница с. Виры

9. Брижик Наталья Николаевна 1988 г.р. жительница с. Коршачина Белопольского района

10. Шматенко Николай Иванович 1964 г.р. житель с. Анновка Веровская

11. Мищура Наталья Владимировна 1933 г.р.

12. Личность не установлена

Пострадавшие в аварии:

1. Заговора Александр Юрьевич 1999 года р.

2. Войтенко Катерина Викторовна 1992 г.р.

3. Николенко Елена Григорьевна 1965 г.р.

4. Мироненко Валентина 1963 г.р.

5. Комисар Оксана Викторовна – 1972 г.р.

6. Лопатко Галина Михайловна 1960 г.р.

Напомним, 4 февраля на железнодорожном переезде в Белопольском районе Сумской области пассажирский поезд "Харьков-Ворожба" протаранил маршрутку, в которой погибли 12 человек. Еще шесть пассажиров находятся в больнице с травмами.



Водитель маршрутки был задержан, его обвиняют в ДТП, поскольку он хотел в последний момент "проскочить" перед поездом через переезд, но не успел.Больше об аварии читайте здесь.