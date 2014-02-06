ДТП на Сумщине: водитель объяснил, почему поехал под поезд, и признал свою вину

6 февраля 2014, 17:57

Водител объяснил, почму нарушил правила и попал в аварию.

Фото с места аварии

Водитель маршрутки, которая столкнулась с поездом на Сумщине, в результате чего, погибли 12 человек, признал, что виновен в ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области. Также там привели рассказ водителя о том, почему он повел маршрутку на переезд, в результате чего и произошло столкновение с поездом.

"Во время допроса водитель маршрутки, как ранее сообщалось, объясняет свой поступок тем, что его отвлекли яркое солнце и сельскохозяйственная техника, которая стояла за железнодорожным переездом, а потому он не увидел надвигающейся опасности. К тому же, ему казалось, что на этом переезде поезда курсируют не так уж и часто. Звуковой сигнал машиниста он услышал уже когда находился в пяти метрах от локомотива, впрочем, решил проскочить через переезд. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, а потому выжили пассажиры, находившиеся в передней части.
Самого водителя, по его же словам, мощным ударом выбросило из кабины, вместе с ним из маршрутки выбросило еще несколько человек", - отметили в прокуратуре.

Также, по информации ведомства, во время допроса водитель сообщил, что сразу подбежал к пострадавшим, чтобы оказать первую помощь, перевязать, остановить кровотечение, и вместе с другими людьми, которые вышли из поезда, пытался извлечь пострадавших из-под обломков разбитой маршрутки. После чего он был задержан сотрудниками ГАИ для дачи объяснений.

В прокуратуре рассказали, что водитель работал на маршруте второй день и был на испытательном сроке. С ним еще не был заключен трудовой договор, так как перевозчик хотела убедиться в том, что он способен выполнять работы по перевозке пассажиров. В то же время, у водителя были необходимые документы, алкоголя в его крови не обнаружено. Свою вину во время допроса он признал.

"По предварительным данным, причиной трагедии стало игнорирование водителем маршрутного автобуса правил дорожного движения, поскольку он не отреагировал на предупредительный световой и звуковой сигнал семафора и продолжил движение по железнодорожному полотну", - добавил в прокуратуре.

Также там отметили, что Ковпаковский районный суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

Напомним, ДТП на Сумщине произошло 4 февраля: больше читайте здесь.

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