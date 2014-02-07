Машинист поезда рассказал подробности ДТП на Сумщине, где погибли 12 человек

Продолжает обрастать подробностями ДТП на Сумщине, где погибли 12 человек и еще 6 попали на больничную койку. 54-летний машинист Андрей Харченко, чей поезд протаранил маршрутку, рассказал, как тормозил и сигналили водителю автобуса, сообщает "Сегодня".

"Считаю, что маршруточник поступил безответственно, он отвлекся. Я с ним общался сразу после случившегося. И он мне лично сказал, что надеялся проскочить, а потом засмотрелся на комбайны, которые стояли невдалеке. А то, что он жаловался, что его солнце заслепило— это ложь. Какое солнце, если оно было совсем с другой стороны? Маршрутку я увидел издалека, подавал сигнал, погода была отличная, видимость тоже. Когда мы с помощником приближались и тормозили, я понял, что будут жертвы", - рассказал Харченко.

На вопрос, планирует ли он вернуться на работу после случившегося, машинист ответил кратко и с сожалением: "Мне осталось всего лишь полтора месяца доработать до пенсии..."

Ранее "Главред" сообщал, что в больнице остаются шестеро выживших пассажиров — пять женщин и ребенок. Напомним, ДТП на Сумщине произошло 4 февраля: больше читайте здесь.