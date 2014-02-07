Пьяный украинец пытался захватить самолет: хотел попасть на Олимпиаду

Пьяный пассажир самолета, летевшего рейсом Харьков–Стамбул неожиданно потребовал, чтобы лайнер сменил курс и летел в Сочи на Олимпиаду.

По информации СБУ, пассажир угрожал взорвать судно, если экипаж не изменит курс и не осуществит посадку в Сочи, сообщает ТСН.

В спецслужбе сообщили, что человек, находившийся под воздействием алкоголя, пытался попасть в кабину пилотов, но был утихомирен экипажем. В конечном итоге, самолет осуществил свой рейс в штатном режиме и приземлился в Стамбуле, где неадекватного пассажира передали местным правоохранительным органам.

В то же время, по данным СМИ, пассажир заявил, что на борту находится бомба и потребовал развернуть лайнер в Сочи, где в настоящее время проходит церемония открытия Зимних олимпийских игр. В итоге самолет был сопровожден до Стамбула турецким истребителем F-16.

В настоящее время самолет находится в зоне безопасности аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Специалисты обыскивают самолет на предмет взрывчатки.

Как ранее писал "Главред", 7 февраля в Сочи церемония открытия зимних XXII Олимпийских игр началась с казуса.

По замыслу организаторов церемонии, крупные снежинки должны превратиться в олимпийские кольца. Четыре кольца "открылись", а пятое осталось в виде снежинки. Позже пятое кольцо все-таки зажглось.

Фото: tsn.ua, видео: CNN