ДТП в Беларуси: легковушка врезалась в автобус, погибли два украинца

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Беларуси произошло ДТП, жертвами которого стали два украинца, еще несколько человек получили ранения.

Об этом со ссылкой на Департамент информполитики МИДа сообщает УНИАН.

Авария случилась в 00.10 возле села Абидовичи Быховского района Могилевской области на автодороге Витебск-Гомель, где столкнулись легковой автомобиль с автобусом.

В результате ДТП погибли двое граждан Украины (водитель и пассажир автомобиля) и несколько человек получили легкие повреждения.

Личности погибших граждан Украины установлены, их родственники о происшествии информированы. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Республике Беларусь и МИД Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 января в Беларуси произошло ДТП, жертвой которого стал 56-летний украинец, ехавший на велосипеде. Авария случилась в Столинском районе Брестской области.

Фото: mchs.gov.by