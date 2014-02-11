ДТП в Севастополе: украинец погиб, пострадали 7 российских военных

Во вторник, 11 февраля, в Севастополе произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще восемь пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Севастополе.

Авария случилась в Ленинском районе на дороге с односторонним движением, где легковушка ВАЗ-2109 столкнулась с УАЗ-452 ("таблетка").

Водитель "девятки" погиб, пострадали восемь человек, которые ехали в УАЗе. Водитель и пассажиры УАЗа получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Прибывшие к месту трагедии спасатели с помощью гидравлических ножниц и другого специального оборудования деблокировали с переднего сиденья автомобиля УАЗ пострадавшую женщину, которую зажало в результате столкновения. Из другого автомобиля бойцы извлекли погибшего водителя. Также спасатели произвели смыв топлива с проезжей части.

В результате ДТП в Севастополе пострадали семь военнослужащих Черноморского флота РФ

Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

"При столкновении легкового автомобиля ВАЗ 21099 и УАЗ пострадали восемь человек, один из них погиб (гражданин Украины), еще семеро, предварительно, военнослужащие ЧФ, пострадали", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Севастополе, где едва удалось избежать жертв. Однако пострадавший все равно был – им оказался водитель ВАЗ 2101, чья машина врезалась в остановку общественного транспорта. Находившиеся на остановке люди вытащили горе-водителя из "Жигулей" и избили его.

Фото: ГосЧС Севастополя