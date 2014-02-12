ДТП на Ровенщине: фура столкнулась с микроавтобусом, погибли четыре человека

В Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службы отдела ГАИ УМВД в Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 378-ом километре трассы Киев-Чоп, возле города Дубно.

Автомобиль Renault Trafic столкнулся с Mercedes Atego. В результате, четыре человека погибли на месте происшествия. Пять пострадавших госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Ровно, не справился с управлением, пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes.

По части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство. Подробности трагедии выясняются.

Напомним, 10 февраля на трассе Варшава-Люблин в районе населенного пункта Воля-Дуцка попал в ДТП автобус с украинскими туристами. В результате аварии погибли оба водителя: гражданин Польши и гражданин Украины. Еще около десяти украинцев получили травмы. Двое украинцев находятся в тяжелом состоянии.