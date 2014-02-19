Жертвами боев в центре Киева стали 25 человек

После начала массовых волнений в центре Киева и силового противостояния митингующих с правоохранителями, жертвами столкновений стали 25 человек.

Такие данные утром 19 февраля обнародовала пресс-служба Минздрава.

"Умерли 25 человек: восемь из них - после госпитализации в городские учреждений здравоохранения (в частности журналист газеты "Вести"), четыре в госпитале МВД, 13 погибших доставили в Киевское городское клиническое бюро судмедэкспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Онлайн-трансляцию с места протестов смотрите здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Виктор Янукович после уличных боев и штурма Майдана выступил с обращением к украинцам. В нем он, в частности, обвинил оппозицию в обострении конфликта в Киеве и призвал ее отмежеваться от радикальных протестующих, пригрозив в обратном случае наказанием. Больше подробностей боев в центре Киева читайте здесь.