К Михайловскому собору принесли обгоревшее тело с Майдана

В Михайловский собор Киева с Майдана медики-волонтеры принесли обгоревшее тело протестующего.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам самих волонтеров, погибший был найден в Доме профсоюзов. Также они добавили, что это не единственный труп, который находится там.

Тело сильно обуглено – визуально невозможно даже определить пол погибшего.

Как известно, ранее представители ГС ЧС утверждали, что во время пожара в Доме профсоюзов был спасен 41 человек, и никаких трупов в здании обраружено не было.

Стоит отметить, что в Михайловском соборе оборудован "полевой госпиталь" - именно сюда приносят пострадавших с Майдана, и здесь им оказывают медицинскую помощь.

Онлайн-трансляцию с Майдана смотрите здесь.

Напомним, глава СБУ Александр Якименко заявил об антитеррористической операции в Украине.

Позже в спецслужбе заявили, что были вынуждены объявить о борьбе с терроризмом после захвата складов оружия в управлении СБУ в Ивано-Франковске, однако подчеркнули, что сама операция еще не началась.

Также стоит напомнить, что вечером 18 февраля силовики попытались вытеснить протестующих с Майдана, однако безуспешно.