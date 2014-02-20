Во Львове сожгли базу "Беркута", а в Сумах милицию забросали "коктейлями Молотова"

В четверг, 20 февраля, вечером на базе "Беркута" во Львове после локализации пожара были обнаружены обгоревшие тела двух сотрудников спецподразделения.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД во Львовской области сообщает УНИАН.

Сообщается, что на базе "Беркута" прогремел взрыв, после чего начался пожар. Пока не известно, есть ли другие пострадавшие, сгорело ли оружие и что стало причиной взрыва и пожара.

Неподалеку от сгоревшей базы находятся несколько сотен львовян, которые в разговорах отмечают, что пожар мог быть провокацией со стороны "титушек".

Как рассказали очевидцы, судя по одновременному возгорания с нескольких сторон, был совершен поджог "коктейлями Молотова".

А в Сумах протестующие забросали горотдел милиции "коктейлями Молотова" и дымовыми шашками. Сейчас возле горУВД находится около тысячи человек, половина из которых - радикально настроенная молодежь в масках и с палками.

В частности, после митинга протеста, который проходил на площади Независимости, часть участников отправилась к горотделу милиции на ул. Первомайской. Здесь они из-за забора начали бросать на территорию и в здание горотдела "коктейли Молотова", дымовые шашки и камни.

В свою очередь на территории горотдела находятся вооруженные щитами и дубинками правоохранители, которые пока никак не реагируют на активные действия протестующих.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровской области активисты заблокировали поезд с десантниками, направлявшимися в Киев, и заставили солдат вернуться в казармы.