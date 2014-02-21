Бои в Киеве: МВД заявило о гибели 16 милиционеров

Количество правоохранителей погибших во время столкновений в Киеве увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"130 работников органов внутренних дел доставлены в медзаведения с огнестрельными ранениями. Всего же с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 – госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прямую видеотрансляцию с места протестов смотрите здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами стрельбы в центре Киева, по официальным данным, стали 77 человек. Больше о столкновениях в центре Киева читайте здесь.