Участники Антимайдана избили провластного журналиста: опубликовано видео

Провластный журналист, который делал репортаж об Антимайдане в Мариинском парке, был избит его участниками.
Журналист Сергей Рулев, известный своими репортажами с критикой протестов на Майдане, избили участники акции в Мариинском парке.
Об этом сообщает "Корреспондент".
Рулев снимал репортаж о людях, которые находятся в Мариинском парке и брал интервью у их руководителя с позывным Топаз.
В этот момент на него набросились участники Антимайдана, которым не понравилось, что он снимает их лица.
"Да подождите. Я Зинченко человек! Я человек Зинченко! Топаз дай команду!", - кричал Рулев, пытаясь прекратить избиение.
Видео неудачного интервью:
Один из видеосюжетов избитого журналиста:
Видео: "Корреспондент"