Участники Антимайдана избили провластного журналиста: опубликовано видео

Журналист Сергей Рулев, известный своими репортажами с критикой протестов на Майдане, избили участники акции в Мариинском парке.

Об этом сообщает "Корреспондент".

Рулев снимал репортаж о людях, которые находятся в Мариинском парке и брал интервью у их руководителя с позывным Топаз.

В этот момент на него набросились участники Антимайдана, которым не понравилось, что он снимает их лица.

"Да подождите. Я Зинченко человек! Я человек Зинченко! Топаз дай команду!", - кричал Рулев, пытаясь прекратить избиение.

Видео неудачного интервью:

Один из видеосюжетов избитого журналиста:

Видео: "Корреспондент"