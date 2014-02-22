Под Киевом электричка врезалась в брошенный грузовик: опубликованы фото

Грузовик без водителя и номерных знаков стоял поперек путей в неустановленном месте.
Об этом сообщается на сайте ЮЗЖД.
Намерения неизвестных остановить движение поезда у станции Боярка могли привести к многочисленным человеческим жертвам. В результате столкновения пострадавших нет, а поезда курсируют с задержками, сообщают в пресс-службе.
Грузовик без водителя и номерных знаков стоял поперек путей в неустановленном месте. В это время по пути из Киева ехал электропоезд.
Машинист заметил препятствие и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось, в результате чего сошли с рельсов 2 вагона и произошло возгорание автомобиля. Локомотивная бригада самостоятельно потушила пламя.
В результате столкновения повреждены устройства сигнализации и связи, пути, три электроопоры и контактная сеть. Сейчас движение поездов возле станции Боярка осуществляется только по одному пути, на другом продолжаются восстановительные работы. Задержка в движении поездов составляет около 4-х часов.
Напомним, 17 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще трое – были госпитализированы