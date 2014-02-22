Под Киевом электричка врезалась в брошенный грузовик: опубликованы фото

Под Киевом,21 февраля поздним вечером, возле станции Боярка столкнулись электропоезд и грузовик марки ЗИЛ-157, который был похищен из воинской части неизвестными. Пострадавших в аварии нет.

Об этом сообщается на сайте ЮЗЖД.

Намерения неизвестных остановить движение поезда у станции Боярка могли привести к многочисленным человеческим жертвам. В результате столкновения пострадавших нет, а поезда курсируют с задержками, сообщают в пресс-службе.

Грузовик без водителя и номерных знаков стоял поперек путей в неустановленном месте. В это время по пути из Киева ехал электропоезд.

Машинист заметил препятствие и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось, в результате чего сошли с рельсов 2 вагона и произошло возгорание автомобиля. Локомотивная бригада самостоятельно потушила пламя.

В результате столкновения повреждены устройства сигнализации и связи, пути, три электроопоры и контактная сеть. Сейчас движение поездов возле станции Боярка осуществляется только по одному пути, на другом продолжаются восстановительные работы. Задержка в движении поездов составляет около 4-х часов.

Напомним, 17 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще трое – были госпитализированы