Жадан рассказал о нападении "титушек" в Харькове: били битами сзади по голове

Известный украинский писатель Сергей Жадан, жестоко избитый в числе других активистов Майдана в Харькове, рассказал подробности нападения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, я в порядке. Два рассечение на голове, рассечена бровь, сотрясение мозга, подозрение на перелом носа. Били битами сзади по голове. Нападали исключительно стаей. По требованию стать на колени - послал на х * й. Вытащила милиция", - написал он.

"Геннадий Адольфович (мэр Кернес – Ред.), так как там с миром и спокойствием в регионе? Михаил Маркович (экс-губернатор Добкин – Ред.), в президенты какой именно страны вы станете баллотироваться? Арсен Борисович (Аваков – Ред.) - что там у нас с внутренними органами? Многим харьковским подросткам их сегодня отражали граждане РФ. И главное - когда вы все сядете? Харьковчане, я вас люблю", - подчеркнул писатель.

"Не бойтесь их - нельзя сломать того, кто не боится", - написал активист Майдана.

Фото: @ukrpravda_news